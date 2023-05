Dragon Ball Xenoverse 2 : Beast Gohan, forcément

Nous sommes incapables de vous dire combien de DLC sont parus depuis la sortie de(un jeu qui a bientôt 6 ans), et ce n'est pas terminé avec l'arrivée le 11 mai du deuxième pack « Hero of Justice » en lien avec le dernier film.Et sans AUCUNE surprise, le Piccolo tout orange sera accompagné de celui que l'on nomme « Beast Gohan », avec même un scénario supplémentaire pour parfaire le tout.Pour info, un troisième pack autour deest prévu pour plus tard.