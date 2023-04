Grounded continue de gonfler son contenu

Nous sommes en attente de nouvelles deet on croise les doigts pour que l'heure soit la bonne lors du Xbox Showcase de juin, ce qui n'empêche pas l'équiped'Obsidian de continuer à apporter un gros suivi pour son jeu de survie qui continue de rencontrer son public, même sur Steam vu les derniers rapports.Une grosse MAJ 1.2 vient d'être lâchée avec effectivement ce qu'il faut de contenu :- Arrivée des guêpes- Incluant des nids et un boss associé- Arrivée d'une machine pour dupliquer des items (contre de la Raw Science)- Nouveau système de détente dans la base- Sur ce dernier point : nouveaux objets décoratifs et bonus de détente- Ajout d'un moucheron à contrôler pour bâtir en hauteur- Nouvelles options en partie personnalisée- Amélioration du taux de drop des loots- Nouveaux items à crafter + constructions inédites- Amélioration du système de tourelles- Nouvelles options en mode photo- Nouvelles options d'accessibilité- Compatibilité officiel Steam Deck- 3 nouveaux succès