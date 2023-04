Redfall : présentation du troisième perso

Après Jacob le militaire « spectral » et Layla l'étudiant « télé-kinésiste », on passe à la troisième présentation (sur quatre) au sujet du casting deavec Remi De La Rosa, ex-ingénieure qui profitera de son CV sur le champ de bataille, notamment par son amour des armes et des explosifs, ainsi que sa capacité à déployer un robot de combat. En bref, la classe type de ceux qui sera réfractaires aux pouvoirs occultes des autres.Sortie prévue le 2 mai sur PC et Xbox Series (également dans le Game Pass), une date qui pour maintenant ne devrait plus bouger malgré la polémique sur l'absence de mode Performance au lancement.