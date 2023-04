Diablo IV nous parle de son contenu endgame

Chaque fan le dira : finir un, c'est quelque part en avoir juste terminé avec l'introduction tant le plus important vient ensuite, etn'avait pas intérêt à ternir la tradition, chose que l'on tente de suite de nous prouver avec cette vidéo pleine de bonnes intentions que l'on peut résumer comme suit :- Boost de la difficulté- Boost du nombre d'ennemis- Boost de la qualité du loot- Retour du système de Parangon- Les donjons qui passent en mode Cauchemar (il y en a plus de 120)- Ajouts de défis pour convertir vos objets en type légendaire- Ajout de « primes » à l'arbre des Murmures avec de grandes récompenses- Ouverture du PVP dans les « Champs de la Haine » (*)(*) Des zones riches en éclats à purifier, mais également blindées de joueurs qui souhaiteront récupérer vos gains.sortira le 6 juin 2023, toujours sur PC et supports PlayStation/Xbox en cross-gen.