Leslie Benzies annonce son propre GTA-Like, intégré dans son prochain hub EVERYWHERE

Entreou encore récemmentcomme vous avez pu le lire dans le précédent article, on comprend que l'une des évolutions majeures du média sera la tentative d'enfermer une communauté dans des hubs géants comprenant une infinité d'expériences de jeux.Leslie Benzies, ancienne star de Rockstar et de la saga, semble avoir bien compris la tendance, lui qui avec son studio neuf a récemment annoncé le projetdont voici ce que l'on connaît actuellement :- On en attend le lancement pour cette année sur PC- Des versions consoles suivront- Un gigantesque hub social sous le nom de Utropia- Chaque quartier de Utropia sera l'occasion de découvrir des portails de style de jeu- Pour l'heure sont uniquement annoncés les styles TPS et courses- Les joueurs pourront créer n'importe quelle expérience dans l'un ou l'autre style- Également créer leurs propres assets qui deviendront des « timbres » à vendre- Pas de NFTEt pourquoi l'on revient sur ça ? Parce quesera également la propre plate-forme du studio pour y vendre ses propres créations AAA(A) dont la première a été annoncé et rappelle sans problème le passif de Benzies :, un pur GTA-like qui semble avoir une très belle gueule, mais sans date de sortie pour l'instant. Il est d'ailleurs tout à fait possible vu le style de plate-forme qu'il s'agisse d'un jeu en format épisodique, au moins pour ce qui concerne le scénario.