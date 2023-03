Atlas Fallen : premier trailer de gameplay

Comme promis, Deck13 a dévoilé ce midi le premier trailer de gameplay consacré à, un action-RPG probablement aussi « exigeant » que la franchisedes mêmes développeurs, à la différence qu'il sera cette fois possible de faire l'aventure en coopération.On n'en sait pas beaucoup plus, et il serait peut-être temps de donner un coup d'accélérateur à la communication vu que nous sommes à seulement deux mois du lancement (16 mai, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series).