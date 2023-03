[LEAK] Une date de sortie pour Atlas Fallen

On l'avait un peu oublié car il faut dire que Deck13 () n'avait pas donné de nouvelles depuis le trailer CGI d'annonce en août 2021, mais sachez que la nouvelle licencene devrait plus tarder à accueillir une présentation bien plus fournie vu le leak du PS Store : le jeu sortira dans deux mois, le 16 mai 2023.Plus qu'à patienter pour ce nouveau Souls-like qui proposera de pouvoir créer ses propres armes (avec changement de forme) tout en offrant de la coopération, ce qui est mine de rien une première pour le studio.