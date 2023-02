Après Deadpool, c'est au tour de Venom de faire son entrée au casting de, et ce sera chose faite le 23 février avec ses 10 compétences bien à lui, de nouvelles missions scénarisées, divers skins et une mise à jour de l'Abbaye.Ce tactical plutôt apprécié par la critique mais malheureusement un peu boudé par le public accueillera deux autres personnages dans un futur proche, précisément Morbius et Storm.