Layers of Fear apportera sa relecture en juin

Bloober Team a envie d'embrouiller les joueurs. Celui qui aurait pu s'appelerfut renommé(notez le « s ») avant de finalement se transformer en, soit exactement le même titre que le premier épisode.Pourquoi un tel bordel ? Tout simplement parce que ce final va en fait réunir la totale, à savoir les deux épisodes et leurs extensions (tous refaits sous Unreal Engine 5 avec options 4K, HDR et Ray-Tracing, et ajouts dans les mécaniques de gameplay) mais également un arc inédit qui servira à faire le pont entre tout cela, sachant que l'ensemble se « mélangera de manière transparente ».Lancement signé pour juin 2023 (bon courage) sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.