Nouveau trailer pour Like a Dragon : Ishin

Parmi les morceaux copieux du premier trimestre et plus précisément de février, petit retour suravec la diffusion par SEGA du Story Trailer afin de rappeler aux non-initiés que l'on parle ici du remake d'un spin-off (de 2014) dans un tout autre contexte, mais avec les mêmes gueules, dont des ajouts par rapport à la version de base.Prévu le 21 février prochain sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, le titre bénéficiera comme les précédents d'une traduction FR. N'oublions pas enfin que la fin d'année verra (si les dates sont tenues) la sortie de(épisode qui montrera ce qui est arrivé à Kazuma après le sixième) puis courant 2024(titre non définitif).