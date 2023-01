PayDay 3 débute tranquillement sa communication avec un ''trailer logo''

Il y a 6 ans, Starbreeze nous annonçait la mise en chantier deet après de nombreux déboires financiers puis un passage sous Unreal Engine, l'équipe tient la bonne et appuie sa dernière promesse en date : 2023 verra le lancement de ce troisième épisode sur PC et « consoles » (à préciser).Même qu'on nous refiler un « trailer logo » qui n'est pas là pour nous apprendre quelque chose, laissant les fans se contenter de ce que l'on sait déjà :- Débutera à New York, comme le premier épisode- Environnement exclusivement urbain à très grande échelle- Environnement qui réagira en fonction des actions des joueurs- L'ère numérique se reflétera sur les nouveaux gadgets- Scénario qui portera sur l'attention accrue des médias autour des gangs, les géants du logiciel, la surveillance de masse, les crypto-monnaies et le Dark Web- L'histoire prendra place quelques années après la fin du 2- La Team OG est de retour