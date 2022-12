Baldur's Gate III sera lancé en août 2023

Il se sera passé bientôt 4 ans entre l'annonce et le lancement de: c'est courant août 2023 que ce troisième épisode cette fois signé Larian Studios () quittera sa phase Early Access pour être lancé dans la foulée sur Steam et GOG.Le trailer de la GamesCom a permis de révéler le retour de Minsc et Jaheira, deux personnages qu'il est inutile de présenter aux fans de la franchise, ainsi que la fameuse ville qui donne son nom à la licence.Ajoutons enfin l'annonce d'une édition Collector, et un RDV pris le 14 décembre pour nous dévoiler une nouvelle classe jouable.