Star Wars Jedi : Survivor se montre enfin

Suffisamment teasé (et leaké par Jeff Grubb),a comme promis eu droit à son premier trailer de présentation qui n'oublie heureusement pas le gameplay de cette nouvelle aventure se situant 5 ans après le premier, mettant toujours en scène Cas Kestis, avec quelques poils en plus.Sortie prévue le 17 mars 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, et on n'oubliera pas que les abonnés EA Play & Game Pass Ultimate auront l'occasion d'y goûter plusieurs heures quelques jours avant.