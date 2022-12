Fortnite lance son Chapitre 4 : nouvelle map, features, encore des guests et une upgrade technique

Nous ne ferons pas partie de ceux qui s'amuseront à faire un point quotidien surjuste pour parler de la boutique et des défis, mais il est néanmoins naturel de revenir sur le BR le plus populaire de la planète quand de grands changements ont lieu, et c'est le cas avec l'arrivée aujourd'hui du Chapitre 4.Remise à neuf donc avec une toute nouvelle carte quand la précédente à hier été détruite par le Chrome via un event de quelques dizaines de minutes, et on peut dire qu'il y a du pleinement inédit pour relancer la machine après un Chapitre 3 jugé décevant :- Nouveau système de perks- Possibilité d'enjamber les obstacles- Une demi-douzaine d'armes inédites- Possibilité de conquérir des zones- Nouveau Pass où vous pourrez retrouver le Doom Slayer et Geralt de Riv- Boutique qui intégrera Deku (My Hero Academia) et HulkEt le joli bonus : un passage sous Unreal Engine 5.1 pour PC, Xbox Series et PlayStation 5 avec davantage de détails dans les éléments, de l'éclairage revu, un meilleur rendu de l'eau et l'ajout de la technologie TSR.