ArcheAge 2 confirmé sur PC et console(s)

Le salon coréen G-Star a permis à Kakao Games de nous annoncer, avec déjà une première vidéo fournie avec du gameplay tellement beau pour le genre (MMORPG) que l'on gardera en tête qu'il y a parfois de nettes différences entre la note d'intention et la réalité une fois le bidule entre nos mains.Une suite (qui aura d'ailleurs les honneurs d'une sortie consoles) encore non datée mais dont les promesses évoquent déjà une reprise de quelques grandes qualités du premier, dont le système de logement et de création de villes, mais aussi des refontes totales en fonction des critiques, notamment le commerce.