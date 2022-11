Wanted Dead : du gameplay et une jaquette rose

Après unqu'on préfère oublier et unqui ne va pas non plus rester très longtemps dans nos mémoires, le développeur Soleil va tenter de mieux prouver sa valeur avec l'arrivée le 14 février 2023 de(PC, PlayStation, Xbox), jeu d'action qui ne cache pas ses intentions bien à l'ancienne.Un défouloir qui ne manquera pas de doigté, normalement, et dont la nouvelle vidéo d'environ 30 minutes illustre les arbres de compétences, avec notamment du Bullet Time.Bonus : ci-dessous la jaquette BIEN ROSE.