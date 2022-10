One Piece Odyssey : confirmation du retour d'anciens arcs, dont le Royaume d'Alabasta

C'était teasé lors du trailer TGS et Bandai Namco confirme officiellement que le Royaume d'Alabasta sera au programme de la visite danspour x raison scénaristique, en sachant que ce n'est apparemment pas le seul arc qu'il sera possible de revisiter.On continue de croiser les doigts pour une adaptation un minimum digne, à découvrir le 13 janvier 2023 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series (et PS4 pour la forme).