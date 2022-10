DBZ Kakarot se date sur PS5 & Xbox Series

Bandai Namco nous annonce que c'est le 13 janvier 2023 que sortira l'upgrade gratuite PlayStation 5 et Xbox Series pour, fournie avec une rehausse graphique, de la 4K, du 60FPS, et même une version boîte.Attention ! Même New Gen, la version boîte n'inclus par le premier Season Pass, sauf dans les éditions Digital Deluxe et Légendaire, cette dernière proposant également le Season Pass 2 fait de trois arcs narratifs, dont le premier pour Bardock (celui de l'OAV d'origine, donc le meilleur).