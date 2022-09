Flight Simulator : et maintenant, le Canada

Tout en préparant le lancement de(ce 18 octobre), Asobo dévoile la nouvelle mise à jour dequi continue de faire le tour du monde en s'attardant cette fois sur le Canada avec 12 régions modélisées à neuf, 5 aéroports bien détaillés, 89 points d'intérêts à découvrir et 9 nouvelles missions.Il s'agit déjà de la 11e mise à jour du genre, pour un titre qui aura surtout droit le 11 novembre à son upgrade majeure toute aussi gratuite, ajoutant notamment les hélicoptères (et les héliports), les planeurs, des avions historiques et pas moins de 20 nouvelles missions.