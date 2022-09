MiHoYo compte occuper les fans decette semaine avec l'arrivée aujourd'hui de la MAJ 3.1 dont on préférera vous épargner la taille de changelog (que vous pouvez retrouver) afin de nous concentrer sur le plus important :- 3 nouveaux personnages « 5 Stars »- Ajout d'armes, recettes, équipement, quêtes…- 4 ennemis supplémentaires- Trois nouvelles zones (et autant de domaines)On vous laisse avec les trailers dédiés.