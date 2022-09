Exoprimal s'offre un Story Trailer

Même si le scénario ne sera probablement pas au cœur de l'expérience promise par, et c'est parfaitement logique pour une expérience purement multi, Capcom tient tout de même à mettre en avant avec ce trailer qu'il y aura bien un scénario ou disons plus globalement ce que l'on appelle un « contexte », celle d'une guerre en 2043 opposant l'humanité et ses exosquelettes contre des dinosaures mutants apparus d'on ne sait où.Une guerre que l'on pourra rejoindra l'année prochaine sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.