Street Fighter 6 : quatre combattants rejoignent le casting + un point sur la bêta

L'actualitéfait un nouveau bond en avant avec la confirmation de 4 personnages supplémentaires au casting, tous anciens (Ken, E.Honda, Blanka et Dhalsim) mais aussi la validation d'une phase de bêta test du 7 au 10 octobre uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (pas PS4 donc), avec demain d'inscription préalableLa bêta proposera l'accès à 8 personnages, des matchs en ligne et des tournois, le mode entraînement et « Extreme Battle », le tout avec le cross-play.N'oublions pas enfin qu'aura lieu demain un second « Online Program » (17h), totalement dédié à ce nouvel épisode.