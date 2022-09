Call of Duty Warzone sortira bien sur mobile

Le « Project Aurora » autour de la franchisesera bien ce à quoi on s'attendait vu les indices d'offres d'emploi :aura droit à sa propre itération sur mobile, et ce teaser n'est là que pour nous faire patienter jusqu'au showcase du 15 septembre (18h30).Un showcase qui permettra de refaire le point sur, bien entendu également, et pourquoi pas confirmer l'arrivée en 2023 d'unen stand-alone pour compenser face à l'absence d'un épisode canonique l'année prochaine.