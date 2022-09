Biomutant montre ses versions New Gen

C'est la semaine prochaine, le mars 6 septembre, que sortira les versions PlayStation 5 et Xbox Series desur lesquels THQ Nordic revient avec différentes vidéos, une par support, et ce pour montrer les améliorations techniques en rappelant que l'upgrade sera gratuite pour les possesseurs du jeu sur old-gen, avec même transfert de save et de succès/trophées.Mode qualité :- 4K Natif/Dynamique et 30FPS stable (PS5/Series X)- 1440 Natif/Dynamique et 30FPS stable (Series S)Mode performance :- 1440p Natif/Dynamique et 60FPS stable (PS5/Series X)- 1080 Natif/Dynamique et 60FPS stable (Series S)Mode qualité libéré :- 4K Natif/Dynamique et jusqu'à 60FPS (PS5/Series X)- 1440 Natif/Dynamique et jusqu'à 60FPS (Series S)