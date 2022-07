Biomutant arrive sur PS5 et Xbox Series

Totalement rentabilisé en seulement 1 semaine,entend bien continuer à garnir les poches de THQ Nordic et son studio Experiment 101 avec l'arrivée de versions PlayStation 5 et Xbox Series qui ne feront pas de mal après les critiques autour de la technique à sa sortie.Prévu pour le 6 septembre, ces éditions New Gen proposeront selon les supports :- Xbox Series X : 4K/60FPS- Xbox Series S : 1440p/60FPS- PlayStation 5 « Performance » : 1440p/60FPS- PlayStation 5 « Qualité » : 4K/30FPS- PlayStation 5 « Déchaîné » : 4K et variation entre 40 et 60FPSSinon ce sera HDR pour tous avec optimisation sur les temps de chargement, et upgrade gratuite pour ceux qui possèdent déjà le jeu.