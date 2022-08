On a bien compris avec cette nouvelle bande-annonce deque le mot d'ordre avec ce « deuxième épisode » sera la folie, jusqu'au titre comme vous l'aviez remarqué. Nous aurons même des mini-jeux parodiant le foot, la course de drapeau, le « Floor is Lava », le cache-cache ou encore le Roi de la Coline pour faire la joie des diffuseurs sur Twitch.Nul doute que bien des amateurs seront au rendez-vous le 17 novembre prochain, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.