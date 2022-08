Steelrising : trailer et ouverture de la bêta

On ne compte plus le nombre de Souls-like aujourd'hui, et le prochain représentant ne tardera d'ailleurs plus puisque c'est le 8 septembre que sortirasur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, un titre signé par les français de Spiders, jusque là habitué aux RPG (le très sympanotamment) et qui décident donc de tenter la voie du « jeu d'action exigeant ».Le nouveau trailer sert à annoncer la mise en ligne de la bêta sur les trois supports précités, malheureusement accessible en exclusivité à ceux qui ont précommandé le jeu.