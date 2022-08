Dragon Quest X Offline : nouveau trailer

Parmi la tonne de jeux Square Enix à venir ces prochains mois, il y en a qui restera cloîtré au Japon jusqu'à nouvel ordre, et c'est, la version 100 % solo, 100 % chibi du fameux MMO, attendu le 15 septembre sur l'archipel (PC, PS5, PS4, Switch) et suscitant une certaine attente vu qu'il est tout de même dans le top 3 du Most Wanted Famitsu (pour ceux qui se souviennent de ce classement hebdomadaire).Une nouvelle bande-annonce est disponible pour cette version qui aura droit à du contenu bonus, ce qui est la moindre des choses quand on sait que l'aventure ne couvrira que le scénario de base : l'équivalent solo des extensions sera vendu plus tard sous forme de DLC.