Avec Where Winds Meet, NetEase dévoile un énième AAA venu de Chine

Certains diront et peut-être pas à tort que des AAA chinois, on voit plus facilement la couleur des annonces que leurs sorties, mais on continue de faire confiance en NetEase qui nous dévoile une autre production,de son nom, et qui nous ressort les points habituels :- C'est très joli (mais ça ramouille un peu)- Pas de date de sortie- Uniquement sur PC pour le momentMais ça semble intéressant, surtout par le fait que ce jeu d'action/aventure promet de nous laisser choisir plusieurs métiers au-delà du simple épéiste, comme un marchand ou un médecin.