Nouveau trailer pour Lies of P, le Souls-like coréen dans l'univers de Pinocchio [UP]

Nous avons eu les nouvelles attendues deavec ce nouveau trailer, qui confirme toutes les bonnes intentions de ce Souls-like coréen qui aura l'originalité de revisiter l'univers de « Pinocchio », mais en version ultra Dark.Le lancement est toujours signé pour courant 2023 sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, et pour ceux qui demandent, non, il n'y a pas encore eu confirmation sur la rumeur autour d'une proposition Day One dans le Game Pass.- On retire ce qu'on a dit : ce sera bien dans le Game Pass dès sa sortie.