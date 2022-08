Genshin Impact 3.0 : présentation et date

Après avoir bien fait le tour du sujet avec plusieurs vidéos de présentation, HoYoverse lâche enfin la date de sortie pour la 3.0 deet ce sera donc le 24 août que les fans pourront fouler les terres de Sumeru (quatrième région sur le sept que comptera l'univers au final) et découvrir les bienfaits du septième élément Dendro, pouvant agir en réaction avec Pyro, Hydro et Electro.La nouvelle bande-annonce, toujours de taille, en profite pour annoncer les deux nouveaux personnages à débloquer, à savoir Tighnari (5 étoiles) et Collei (4 étoiles), suivis plus tard de Dori (4 étoiles).