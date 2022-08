SNK annonce le retour de Fatal Fury

Yasuyuki Oda déclarait il y a 6 ans avoir l'espoir de faire cette annonce avant sa mort, et SNK a validé une utopie impensable aux yeux des fans :va avoir droit à une suite, et même si l'on ne repart avec rien d'autres qu'un teaser pour illustrer le retour de Rock Howard, la satisfaction est là, 20 ans après le précédent épisode.Vu le trailer récent effectué suret, il n'y a pas de raison de se tracasser pour cette résurrection, et on retourne maintenant patienter jusqu'à un semblant de date, sans oublier les supports qui l'accueilleront.