D3 Publisher nous annonce Samurai Maiden

Déjà connu pour ses productions mettant en avant diverses nymphettes, le studio Shade s'est associé à D3 Publisher pour le projet, teasé plus tôt cette semaine et dont on sait maintenant que l'arrivée est signée mondialement pour la fin d'année sur PC, PS5, PS4 et Switch, malheureusement sans traduction FR car il ne faut jamais demander à D3 Publisher trop de budget.Il n'y aura de toute façon pas besoin d'être parfaitement bilingue pour saisir les enjeux de ce titre purement action où une jeune lycéenne va se retrouver projeter en 1582 pour combattre l'armée des ténèbres, épaulé par trois autres demoiselles et même le soutien d'un certain Oda Nobunaga.