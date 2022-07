MAGES va adapter Summer Time Rendering

Beaucoup ne connaissent pas encorevu que l'anime en 25 épisodes n'est disponible qu'au Japon pour le moment, et que le manga (bien sorti chez nous, en 13 volumes) se nommeBref, les retours sont excellents, et c'est la raison pour laquelle on peut s'attarder sur l'annonce d'une adaptation par le studio MAGES, ce qui permet de parier naturellement sur un nouveau visual-novel, sans date pour le moment ni de supports annoncés, bien que le passif du studio invite à miser sur les supports PlayStation et Switch.Si vous ne connaissez pas, la licence joue sur le classique coup de la boucle temporelle : Shinpei Ajiro se rend en bateau sur son île natale pour assister à l'enterrement de sa meilleure amie, décédée par noyade « officiellement », pour quelques temps après se faire lui-même assasiner… avant de se réveiller sur la bateau de départ. La suite, on vous laisse la découvrir de la façon que vous souhaitez...