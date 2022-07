Genshin Impact : nouvelle vidéo de la 3.0

On n'a toujours pas la date de sortie de l'attendue MAJ 3.0 demais c'est pour très bientôt, et les développeurs viennent faire patienter les fans avec une nouvelle vidéo pour en montrer un peu plus sur la quatrième grande zone de l'aventure (Sumeru), dont la verdure fait lien avec le nouvel élément (Dendro) à exploiter aussi bien dans l'exploration que les combats, incluant deux nouvelles interactions (une avec l'eau, l'autre avec l'électricité).Pour rappel, l'un de ces grands succès du format F2P a dépassé les 3 milliards de recettes uniquement sur mobile (donc hors PC et PlayStation), tandis que la version Switch continue d'être peaufinée aux dernières nouvelles.