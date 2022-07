The DioField Chronicle : démo et date de sortie

Passé un peu inaperçu lors du dernier State of Play qui il faut dire, réservait de plus gros poids lourds,profite du calme pour mettre en place ses plans de lancement : le nouveau (petit) projet de Square Enix arrivera le 22 septembre sur tous les supports, avec comme souvent désormais une démo jouable préalable le 10 août qui permettra de découvrir le premier chapitre de l'aventure, avec transfert de sauvegarde vers le jeu complet.Un titre développé en collaboration avec les créateurs de, façon tactical-RPG mais en temps réel avec pause active, qui aura comme argument un scénario qui s'annonce très développé et une OST qui réunira Ramin Djawadi et Bandon Campbell, duo bien connu pour son travail sur la série TV. Il faudra juste que les intéressés puissent passer outre un rendu graphique aussi sommaire que froid, montrant que l'éditeur n'a pas souhaité aller beaucoup plus loin que le « budget du coup d'essai ».