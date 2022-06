Project M : du NCSoft façon Quantic Dream

Lorsqu'on parle de film interactif avec un minimum d'ambition graphique, on pense forcément à Quantic Dream et dans une moindre mesure Supermassive Games, mais il faudra désormais également compter sur NCSoft qui nous dévoile(nom temporaire), un titre qui reposera sur des nouveaux outils maisons de l'éditeur, le tout en exploitant comme base le fameux Unreal Engine 5.Bref, ça a de la gueule et coté scénario, on se contentera de ce que cette première bande-annonce offre, à savoir un père et sa fille pourchassés sans trop savoir pourquoi par une mafia locale, eux qui ont déjà réussi à tuer la mère en exploitant une étrange technologie.Pas de date ni de supports pour le moment.