Jojo's Bizarre Adventure : All Star Battle R a son trailer, ses éditions et sa date de sortie

Bandai Namco nous lâche soudainement la date de sortie de, et ce sera donc pour le 2 septembre sur l'intégralité des supports, et même la veille sur Steam.La fin du trailer nous fait le point sur le contenu de l'édition Deluxe (avec un Season Pass), l'habituel collector et enfin une future démo jouable uniquement sur PS5/PS4 (pas encore de date).Rappel du contenu par rapport à l'édition PS3 :- Du gros rééquilibrage- Rythme plus rapide- Nouveaux combos- Nouveau système de support- Améliorations graphiques- Modes plus complets- Une cinquantaine de personnages