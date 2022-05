Avec Codename : Wandering Sword, la Chine veut aussi exploiter le rendu HD-2D

La « HD-2D », ça a de la gueule et ce style esthétique ne restera pas longtemps une exclusivité des productions Square Enix. Car sans même parler des indépendants qui s'y attarderont à coup sûr un jour ou l'autre, c'est les chinois de Xiameng Studio qui exploite l'Unreal Engine 4 pour réutiliser ce style dans, un RPG pour l'heure destiné uniquement au PC, sans date de sortie précise.Un trailer et quelques visuels viennent nous montrer à quoi ressemblera ce nouveau projet qui a ses arguments :- Un monde ouvert découpé en plusieurs grandes régions- Des centaines de techniques- Plusieurs alliés à recruter- Système d'amitié via des cadeaux/discussions…- Plusieurs fins- Choix entre le tour par tour et le temps réel