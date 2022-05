Steelrising présente son contexte en vidéo

Alors que les français de Spiders viennent tout juste d'annoncer(2024...) dont on vous met la première bande-annonce CG ci-dessous, l'équipe n'en oublie pas son prochain morceau, à savoir le sous-like assuméqui quel que soit la nature de son gameplay aura au moins pour lui l'originalité de son contexte : une Révolution Française version steampunk où une automate poussée par Marie-Antoinette prendra les armes pour contrer les armées du roi devenu fou (un certain Louis XVI).En voici donc un trailer présentant ce contexte, à défaut de neuf coté gameplay, et on peut retourner attendre sa sortie prévue le 8 septembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.