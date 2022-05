Tales of Luminaria : nouvel échec de la franchise sur mobile après Crestoria

Vous trouviez qu'avec seulement 18 mois de carrière (et un scénario du coup non achevé),était un flop dans l'univers mobile ? Alors que dire de, l'épisode censé prendre la relève depuis novembre dernier et qui voit déjà annoncé la mort de ses serveurs le 19 juillet prochain ? 8 mois quoi.Le titre partait d'une bonne idée (malgré son coté gacha qui commence à gaver le public), avec 21 personnages vivant leurs propres histoires chacun de leurs cotés avant de devoir se rejoindre un jour, et avec une ultime MAJ à la fin du mois, la totalité des scénarios de chacun restera inachevé à jamais, certains n'ayant connu qu'un seul chapitre.Heureusement quea sauvé l'honneur avec ses 2 millions de ventes...