Grâce au xCloud, Fortnite redevient jouable sur tous les appareils iOS

Maîtrisant davantage le « pouvoir du Cloud » que son concurrent Nvidia via son GeForce Now (encore en bêta sur mobile), Microsoft est tout fier d'annoncer queintègre officiellement le catalogue xCloud… devenant donc officiellement de nouveau accessible sur appareils Apple à tous les abonnes Game Pass Ultimate sans frais supplémentaires.Microsoft qui compte davantage pousser les phénomènes F2P sur xCloud, tout en dévoilant que le plus gros succès de mars sur sa plate-forme accessible sur PC, consoles, mobiles fut, en mars,