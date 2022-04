No Man's Sky poursuit sa longue carrière avec l'extension spéciale ''Hors-la-loi''

Toujours considéré comme une leçon dans la manière de sauver un projet,continue de progresser en accueillant aujourd'hui sa 19e mise à jour de contenu, baptisée « Oultaws », et disponible sur tous les supports, même pour ceux qui jouent en réalité virtuelle.Au programme, un vaisseau inédit (une première depuis 2020) et un thème « hors-la-loi » avec une amélioration sur les combats de vaisseaux, des systèmes d'escadrons (avec le besoin de recruter des partenaires IA d'un bout à l'autre de la galaxie), de la contrebande (9 vaisseaux au lieu de 6, et tous avec des inventaires à plus haute capacités) et bien entendu de nouvelles missions.En passant, le titre doit encore sortir sur Switch...