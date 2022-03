Returnal présente sa Tour de Sisyphe

La semaine prochaine, plus exactement le 22 mars, sortira la grosse MAJ deavec le mode coopération déjà évoqué, mais aussi l'ajout de « La Tour de Sisyphe », hommage évident au fameux mythe grecque qui suit à ravir avec le principe du rogue-like : une ascension qui conduira inéluctablement à l'échec avant de recommencer.La tour en question vous proposera une masse d'étages à purger d'ennemis, dont le boss Algos qui débarquera de plus en plus puissant à chaque palier, avec tout ce qu'il faut pour motiver les joueurs : principe de scoring, classement en ligne, multiplicateur à gérer, nouvelles armes, orbes à échanger pour gratter des objets afin de progresser de plus en plus loin…Un ajout totalement gratuit, comme le mode coop.