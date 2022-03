Monster Hunter Rise : Sunbreak a sa présentation, son prix et sa date de sortie

Comme attendu, Capcom a pleinement levé le voile sur, l'extension qui possède désormais une date de sortie, et ce sera pour le 30 juin 2022 aussi bien sur PC que Switch, pour tout de même 39,99€.A retenir :- Véritable extension donc pas de format stand-alone.- Nouveau rang de chasseur (Maître).- Nouvelles pièces d'équipement.- Nouvelles techniques Filoptère (encore inconnues).- Nouveau hub et zones inédites.- Trois principaux monstres : Lunagaron, Malzeno et Garangolm.- Retour d'anciens avec des variantes.A noter que le même jour (donc le 30 juin) sera publiée une MAJ obligatoire de 13Go pour le jeu principal, intégrant la compatibilité avec l'extension mais également un rééquilibrage et des packs d'objets, certains aidant à progresser plus rapidement en début d'aventure pour rattraper son retard sur le reste de la communauté.