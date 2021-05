Jeux Vidéos

Bon comme vous savez la MAJ 3.0 est tout juste sortie avec l'exceptionnel( je suis content) mais ceci n'est pas la fin du jeu pour autant d'autre mises à jours vont arriver de la part deAlors voici quelques prédictions concernant les futures ajouts.Déjà je pense que trois monstres déjà connus vont être rajouté dans le jeu car on as leur version modèle réduit.J'ai nommé, leetEnsuite cette prédiction vient surtout de la forte demande que je vois sur les réseaux c'est leVoilà pour les futurs monstre du jeu ensuite pour ma question qu'est-ce que vous verriez comme nouvel armement pour le jeu quel type d'arme nouveau ? Perso je verrais bien une pair de(pas de tranchant pas de balles ou de projectile juste les poings)Ces gantelets pourrais faciliter à étourdir ou briser les monstres et aussi infliger des états. Voilà pour l'idée de base à voir et à développer.Que pensez vous de ce pronostique qui j'avoue est assez facile ? Et de ma suggestion d'arme ? Quid de vos pronostiques ?