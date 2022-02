Edge of Eternity montre son gameplay à J-7

Disponible sur PC depuis un petit moment, le RPG françaisdoit arriver ce 10 février sur supports PlayStation et Xbox, intégrant heureusement les MAJ sorties entre temps en plus d'un doublage japonais.Pour ceux qui n'ont jamais pris le temps de s'attarder sur ce jeu, en voici une nouvelle vidéo de présentation à une semaine du lancement, inclus Day One dans le Game Pass, sans oublier une version Switch le 23 février (mais uniquement en Cloud).