Gran Turismo 7 : la nouvelle présentation

On s'y attendait car c'est désormais dans les habitudes de Sony même si l'on pensait être prévenu à l'avance : la présentation façon State of Play dea bien eu lieu hier soir, à retrouver ci-dessous pour tout savoir de ce nouveau cru le temps d'une trentaine de minutes chargées en informations.L'occasion de faire le point sur les différents modes dont les espèces de quêtes du « Café », le retour des permis avec ses médailles d'or ou encore les missions à accomplir, le reste étant maintenu dans le secret jusqu'au 4 mars, notamment la gestion des championnats.Notons enfin que le titre proposera (sur PS5) un mode Performance avec ses 60FPS, et un autre conçu pour le Ray-Tracing, sans encore connaître exactement la qualité de la résolution.