Après les Xbox, la franchise MLB The Show va tenter le marché Switch

Depuis la perte de l'exclusivité chez Sony et quand bien même on parle d'un titre estampillé Sony, la franchisecontinue de vouloir ratisser de plus en plus large : après être sorti l'année dernière pour la première fois sur les deux supports Xbox, l'épisode 2022 fera de même avec une version Switch en renfort.Prévu pour le 5 avril 2022 sur cinq machines donc, avec Shohei Ohtani en ambassadeur, ce nouveau cru a donc ses chances d'exploser le précédent record de ventes, et n'oubliera pas deux arguments pour avoir très vite une communauté massive : proposition Day One dans le Game Pass (comme l'année dernière) et options de cross-play et cross-save.