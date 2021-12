DNF Duel se posera pour l'été 2022

La bêta a permis à Nexon et Arc System Works de commencer à préciser les plans de sortie de, et on nous annonce donc que ce jeu de baston adaptée de l'univers dearrivera dans le courant de l'été 2022, sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4.Un nouveau trailer est lâché pour l'occasion, avec la promesse d'au moins 12 personnages jouables (dont 10 ont déjà été dévoilés) et d'une certaine accessibilité que les intéressés ont déjà pu découvrir le week-end dernier.